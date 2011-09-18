Из Индии поступают первые сведения о жертвах 7-балльного землетрясения

Из индийского штата Сикким пока сообщают о семи жертвах землетрясения магнитудой 6,8, зафиксированного в воскресенье в 68 км от Гангтока. Поступают сведения о погибших и из соседнего Непала.

О количестве пострадавших власти пока не сообщается. Они утверждают, что число жертв может возрасти, поскольку в результате действий стихии есть сильные разрушения. Индийские власти уже заявили о начале спасательных работ.

Индия находится в сейсмически активной зоне, и землетрясения происходят здесь регулярно. В 2004 году юг страны был затронут подводным землетрясением в Индийском океане, которое унесло более 224 тыс. человек.

Сикким – бывшее самостоятельное гималайское княжество. Основная часть территории штата – горная местность, непригодная для сельского хозяйства. Население составляет 607 тыс. человек.