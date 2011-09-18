Иран хочет знать, зачем Турции ПРО НАТО

Запрос разъяснить решение Анкары разместить на своей территории элементов противоракетной обороны НАТО направило в Турцию министерство иностранных дел Ирана.

По мнению иранской стороны, озвученному главой внешнеполитического ведомства Али-Акбар Салихи, размещение радара НАТО в Турции станет недружественным шагом по отношению к Тегерану, передает "Синьхуа".

Он добавил, что для самой Анкары нет видимых военных угроз, которые бы требовали подобной реакции.

В августе Турция объявила, что решение о развертывании радара раннего ракетного обнаружения на ее территории принято. Управления этой системой будут осуществлять американские специалисты, а основной причиной подобного шага США называют растущую военную угрозу со стороны Ирана.

Решение Турции вызвало озабоченность и у Москвы. В российском МИДе отметили, что появление радиолокационной станции системы ЕвроПРО в Турции никак не способствует развитию диалога России и НАТО по ПРО.