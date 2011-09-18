"Центр согласия" получил треть мест в Сейме Латвии

Треть мест в Сейме - 31 депутатское кресло из 100 - на досрочных парламентских выборах в Латвии получило объединение "Центр согласия", которое отстаивает права русскоязычного населения страны, свидетельствуют данные местного ЦИК по итогам подсчета голосов с подавляющего большинства избирательных участков.

За 20 лет независимости Латвии ни одна из политических организаций, защищающих права русскоязычного населения, не была представлена в правительстве. И на сей раз, несмотря на победу объединения, вероятность этого не велика: для формирования правительственной коалиции необходим как минимум 51 голос в парламенте. Эксперты считают, что наиболее вероятной является коалиция с участием Партии реформ Затлерса - "Единства" и "Все - Латвии".

По данным ЦИК Латвии, явка на досрочных парламентских выборах стала самой низкой в истории страны. По последним данным ЦИК, проголосвали 60,5% избирателей. Выборы прошли спокойно, серьезных нарушений выявлено не было. Полиция Латвии составила около 100 административных протоколов в связи с попытками незаконной агитации во время голосования.

За "Центр согласия" проголосовали 28,37% граждан страны - он может рассчитывать на 31 депутатское кресло в Сейме из 100. На втором месте - Партия реформ Затлерса с 20,82% голосов (22 места), а на третьем - блок "Единство" с 18,83% голосов избирателей (20 мандатов). Также в Сейм проходит консервативная латышская партия "Все - Латвии" с 13,88% голосов (14 депутатских мест) и Союз зеленых и крестьян, который поддержали 12,22% избирателей (13 мандатов).