Даже Венецию не обошли стороной политические драки

В Венеции произошли столкновения противников партии националистического толка «Лига Севера» с полицией. По меньшей мере 11 человек получили ранения разной степени тяжести.

Партия «Лига Севера» проводит ежегодный съезд в Венеции, по этому случаю полиция оцепила центр города. Около 800 противников «Лиги Севера» собрались на митинг возле Гранд Канале с лозунгами «Венеция для всех», а затем двинулись на полицейских. Между прекрасными дворцами и зеленой водой каналов полетели дымовые шашки, стражам порядка досталось палками, в них прыскали из многочисленных газовых баллончиков, сообщает телеканал «Россия-24».

«Лига Севера» вызывает такую ненависть еще и потому, что она - главный союзник правящей партии Сильвио Берлускони. Премьер Италии стремительно теряет сторонников среди итальянцев.