Столица Сирии приветствует русских

В столице Сирии Дамаске развешаны плакаты «Спасибо, Россия!». В кафе вместо привычных в арабских странах "Аль-Джазиры" или "Аль-Арабии" сегодня слушают арабскую версию телеканала "Раша тудей".

Столица живет спокойной жизнью, в ней нет и намека на беспорядки, которые происходят на юге страны. Работают кафе и рестораны, магазины, улицы заполняет пестрая толпа, носятся маршрутки, автобусы и такси, пишет ИТАР ТАСС.

Иностранцев встречают улыбками и доброжелательными расспросами о жизни, как положено на Востоке. Повсеместно висят плакаты действующего президента Башара Асада, одного или вместе с отцом великим Хафезом Асадом.