В Латвии на выборах победила партия русскоязычных

В Латвии на досрочных выборах в сейм победило объединение "Центр согласия", представляющее интересы русскоязычных жителей страны, во главе с первым русским мэром Риги Нилом Ушаковым.

За "Центр согласия" было отдано 28,95% голосов избирателей, за ним следует созданная накануне выборов Партия реформ Затлерса во главе с бывшим президентом страны с 20,58% голосов, сообщает ИТАР ТАСС.

Досрочные выборы в сейм были организованы в связи с тем, что предыдущий законодательный орган был распущен гражданами страны на общенациональном референдуме, инициированном экс-президентом Валдисом Затлерсом. В выборах по-прежнему не смогли принять участие около 345 тысяч человек русскоязычных «неграждан».