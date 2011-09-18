Аэропорт Сирта захвачен повстанцами

Ливийским повстанцам в ходе ожесточенных боев удалось захватить аэропорт в городе Сирт. Остальная часть города пока еще находится в руках верных Каддафи войск.

Национальный переходный совет заявил, что продолжит биться за Сирт до победного конца, сообщает Интерфакс.

Каддафисты продолжают отчаянно сопротивляться. Была отбита атака переходного совета на второй город, пока находящийся в руках сторонников Муамара, Бени-Валид. Город находится на грани гуманитарной катастрофы, поставки продовольствия невозможны из-за непрерывных боев и бомбардировок.

Накануне Турция организовала доставку горожанам около 22-х тонн продовольственных товаров. Пакеты гуманитарной помощи сбрасывали с самолетов турецких ВВС, сообщает Биржевой Лидер.