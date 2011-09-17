В Лос-Анджелесе ограбили особняк лучшего боксера мира
17 сентября 2011, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]
В лос-анджелесский особняк Мэнни Пакьяо, лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории - уверяют спортивные СМИ - проникли преступники. Полиция арестовала по этому делу четверых.
Этот особняк Пакьяо использует, когда готовится к поединкам в США. Следующий бой филиппинца намечен на 12 ноября. Пакьяо встретится с мексиканцем Хуаном Мануэлем Маркесом.
Пока нет информации, что именно было похищено из дома легенды бокса, сообщает Fox Sport.