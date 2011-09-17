Кризис отменил визит премьера Греции в США

Из-за серьезности долгового кризиса в Греции глава правительства Георгиос Папандреу отменил намеченный визит в США, сообщают местные СМИ со ссылкой на правительственные источники.

Отменить визит в США греческий премьер решил через день после того, как министры финансов стран еврозоны отложили до октября обсуждение вопроса о предоставлении Греции следующей части займа, и после консультаций с министром финансов Греции Эвангелосом Венизелосом, передает BBC.

Папандреу должен был посетить сессию Генеральной Ассамблеи ООН и встретиться с Кристин Лагард, главой МВФ.