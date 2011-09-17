У любителей шоколада проблемы: В Кот-д'Ивуаре опять стреляют

За последние два дня на границе Кот-д'Ивуара и Либерии вооруженные люди расстреляли 15 человек. Правозащитники утверждают, что это соратники свергнутого президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо, сообщил Поль Коффи, ответственный за оборону министр-делегат при ивуарийском премьер-министре.

По данным Human Right Watch, соратники Гбагбо пересекли границу Либерии, вторглись в близлежащие с ней деревни на территории Кот-д'Ивуара, напали на местных жителей, после чего скрылись в неизвестном направлении, передает AP.

После ноябрьских выборов минувшего года в Кот-д'Ивуаре вспыхнул вооруженный конфликт между группировками избранного президентом Алассана Уаттары и войсками Лорана Гбагбо, не желавшего уходить с поста. В результате вооруженных столкновений погибли более трех тысяч человек. Алассан Уаттара был приведен к присяге в качестве президента Республики Кот-д'Ивуар 21 мая 2011 года.

Кот-д'Ивуар является крупнейшим в мире экспортером какао в мире — доля государства на мировом рынке составляет 40%. Страна экспортирует какао на $4,5 млрд в год.