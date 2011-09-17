Руководство Военным комитетом НАТО принимает датский генерал

На совещании начальников генеральных штабов вооруженных сил 28 стран НАТО в Севилье новым председателем Военного комитета Альянса избран датский генерал Кнуд Бартелс.

Командующий вооруженными силами Дании генерал Бартелс переедет в брюссельскую штаб-квартиру НАТО в июне будущего года, где сменит итальянского адмирала Джанпаоло ди Паолу.

Председатель Военного комитета НАТО является главным военным советником генерального секретаря альянса. Его избирают консесусом начальники генштабов стран-участниц альянса и предлагают высшему политическому органу - Североатлантическому совету. Срок его полномочий - три года, однако, зачастую он продлевается.

Приветствуя избрание Бартелса, его предшественник адмирал ди Паола заявил, что главными вызовами нового председателя Военного комитета НАТО будут операции в Афганистане, Ливии, Косово, на Средиземном море и у берегов Сомали, а также трансформация альянса и претворение в жизнь новой командной структуры.

С 1963 года, когда был учрежден выборный пост председателя Военного комитета НАТО, в этой должности побывали представители Германии (пять раз), Великобритании (трижды), Канады, Норвегии, Италии (по два раза), Бельгии и Нидерландов, уточняет Интерфакс.