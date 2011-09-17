Переходный национальный совет Ливии: Каддафи неуловим

Местонахождение свергнутого, но до сих пор не сдавшегося лидера ливийской Джамахирии Муамара Каддафи неизвестно, признался в субботу представитель военных сил Переходного национального совета Ливии полковник Ахмед Омар Бани.

"На данный момент у нас нет разведданных или какой-либо конкретной информации о его (Каддафи) местонахождении", - цитирует Бани Reuters.

Западные СМИ со ссылкой на представителей ПНС сообщали, что Каддафи, вероятно, скрывается в городе Бени-Валид, где сконцентрировалась часть его армии, которая уже дважды за последнюю неделю отбила штурм сил ПНС, что Каддафи может скрываться в своем родном городе Сирт, который также удерживают лояльные ему подразделения.

Бани пояснил, что, если бы кто-то из жителей Триполи знал, где находится бежавший лидер Джамахирии, его бы сразу выдали новым властям, которые объявили за поимку Каддафи награду в 2 миллиона долларов.