Хорватия получила проект договора о вступлении в Европейский Союз

Проект договора о вступлении Хорватии в Европейский Союз доставил в субботу в Загреб премьер-министр председательствующей в ЕС Польши Дональд Туск.

Сейчас, когда многие политики высказывают сомнения в будущем Евросоюза, присоединение к нему Хорватии будет способствовать росту оптимизма и доверия между участниками европейского сообщества, особо подчеркнул Туск.

Премьер-министр Хорватии Ядранка Косор ответила, что Загребу удалось реализовать "свою стратегическую задачу", уточняет Радио Свобода.

Ожидается, что Хорватия станет 28-м членом Евросоюза в 2013 году.