Хорватия получила проект договора о вступлении в Европейский Союз
17 сентября 2011, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]
Проект договора о вступлении Хорватии в Европейский Союз доставил в субботу в Загреб премьер-министр председательствующей в ЕС Польши Дональд Туск.
Сейчас, когда многие политики высказывают сомнения в будущем Евросоюза, присоединение к нему Хорватии будет способствовать росту оптимизма и доверия между участниками европейского сообщества, особо подчеркнул Туск.
Премьер-министр Хорватии Ядранка Косор ответила, что Загребу удалось реализовать "свою стратегическую задачу", уточняет Радио Свобода.
Ожидается, что Хорватия станет 28-м членом Евросоюза в 2013 году.