В Греции бастуют авиадиспетчеры

В греческих аэропортах в субботу задержаны десятки рейсов: табло сообщают - профсоюз авиадиспетчеров проводит забастовку.

В крупнейшем в стране афинском международном аэропорту по состоянию на 16.30 местного времени (17.30 мск) на ближайшие три часа задерживается прилет более чем 20 рейсов и несколько вылетов. Рейсы в Россию и из России забастовка пока не затронула, уточняет РИА Новости.

Авиадиспетчеры требуют от правительства отказаться от сокращения зарплат в транспортной отрасли. На выходные планировалась 48-часовая забастовка, однако авиадиспетчеры все-таки решили выйти на рабочие места, но работать строго по расписанию, а это привело к задержкам чартерных рейсов.