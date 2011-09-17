Обама призывает соотечественников жить по средствам

У Соединенных штатов нет другого пути для спасения от кризиса, как научиться жить по средствам, заявил в субботу в еженедельном обращении к нации президент Барак Обама.

«В этот понедельник я представлю план, который позволит не только профинансировать этот пакет мер, но и уменьшить бюджетный дефицит. Он будет основываться на простых принципах: все мы должны жить по средствам и платить свою справедливую долю», - пообещал Обама.

Финансирование повышения занятости населения должно осуществляться, в основном, за счет повышения налогов для богатых американцев и крупных компаний, объяснил президент и призвал американцев помочь ему провести законопроект о создании рабочих мест через Конгресс США.

«Предложения, которые содержатся в моем плане, ранее были поддержаны как демократами, так и республиканцами, - сообщил он. - Конечно, некоторые предпочли бы дождаться следующих выборов, а не приниматься всем вместе за работу прямо сейчас. Однако, большинство американцев не могут ждать решений от Конгресса США так долго».

Обама посоветовал своим соотечественникам связаться со своими конгрессменами и «призвать их принять законопроект о создании рабочих мест немедленно».