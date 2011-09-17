Путин, Билл Гейтс и Кофи Аннан – номинанты премии имени Конфуция

Список номинантов китайской Премии мира имени Конфуция опубликован в субботу интернет-порталом sina.com. Организует вручение премии отдел охраны традиционной культуры и местных промыслов министерства культуры КНР.

В списке номинантов - российский премьер-министр Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-генсек ООН Кофи Аннан, китайский ученый-агроном Юань Лопин, один из лидеров тибетского буддизма панчен-лама, основатель Microsoft Билл Гейтс, тайваньский политик, лидер партии Циньминьдан Сун Чуюй и президент ЮАР Джейкоб Зума.

Премия мира имени Конфуция была вручена впервые в 2010 году в ответ на присуждение Нобелевской премии мира китайскому диссиденту Лю Сяобо.