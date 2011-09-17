ЕС пока не получит контроль над границами Шенгена

Передать Брюсселю полномочия введения временного пограничного контроля в Шенгенском пространстве предлагает Еврокомиссия, Германия, Испания и Франция, не соглашаются.

Сейчас государства, входящие в Шенгенской пространство, могут по собственному усмотрению восстанавливать контроль на своих границах при особых обстоятельствах.

Речь идет, прежде всего, о террористической угрозе, а также о крупных мероприятиях - встречах высокопоставленных политиков, международных форумах и спортивных чемпионатах. Теперь в этот список по инициативе Еврокомиссии будут включены случаи неожиданного массового наплыва иммигрантов - когда какая-либо страна окажется не в состоянии справиться с контролем границы.

Правительства Германии, Испании и Франции не согласны с предложением о том, что впредь для введения временного пограничного контроля необходимо запрашивать согласие Брюсселя. В нынешнем виде инициатива, которую предстоит утвердить в Совете ЕС и Европарламенте, не имеет никаких шансов, считают дипломаты. Для вступления в силу решение должны утвердить все государства Шенгенского пространства, однако возникшие уже сейчас споры делают это маловероятным.

В Еврокомиссии уточняют, что для граждан третьих стран с действующей шенгенской визой новшества в случае их вступления в силу не будут иметь существенного значения. Они смогут свободно перемещаться через внутренние границы Шенгенского пространства даже в том случае, если они будут временно закрыты, добавляет Немецкая волна.