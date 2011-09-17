Вице-премьером Сомали стал учитель лондонской школы

В связи с назначением на пост вице-премьера правительства Сомали 64-летний Мохаммед Ибрагим вынужден уйти с предыдущего места работы – в лондонской школе, где он был учителем английского языка.

Во время летних каникул учитель, в течение последних двух лет обучавший сомалийских детей английскому языку в Newman Catholic College на севере английской столицы, получил известие о назначении на пост заместителя главы правительства и министра иностранных дел Сомали, пишет в субботу эмиратская The National.

Директор школы Ричард Колка сказал, что он был «поражен» когда получил по электронной почте в начале августа просьбу преподавателя разрешить ему не возвращаться на работу после летних каникул.

В письме Мохаммед Ибрагим написал: «Неожиданно для меня во время школьных каникул, я был призван своей страной и назначен вице-премьером и министром иностранных дел Сомали в то время когда моя родина сталкивается с гуманитарным кризисом, вызванным засухой и голодом. Память о моей работе в школе и моих коллегах навсегда останется в моем сердце».

По словам директора школы, обычно он просит сотрудников предупреждать об увольнении за месяц, но в этом случае он решил отступить от принятых правил.