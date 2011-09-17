Аятолла Али Хаменеи не велит арабам доверять США и НАТО

С призывом к охваченным революциями арабским странам не доверять США и НАТО в вопросах формирования новых правительств обратился верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи.

Именно с этого он начал выступление на открывшейся в субботу в Тегеране Международной исламской конференции. По мнению Хаменеи, США и НАТО преследуют цель взять под контроль ситуацию в постреволюционных Египте, Тунисе и Ливии, поэтому долг арабских государств не допустить вмешательства и сохранить исконные традиции ислама, уточняет AP.

"Падение диктаторских режимов в Египте и Тунисе стало ударом по позициям США в регионе, ознаменовав пробуждение мусульман", - объяснил Хаменеи.

Иранский лидер полагает, что арабская весна повторяет события Исламской революции 1979 года в Иране, когда был свергнут шах Моххамед Реза Пехлеви, проводивший активную вестернизацию Ирана, и к власти пришло радикально настроенное исламское духовенство.