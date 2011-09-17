Мэр Нью-Йорка: Рост молодежной безработицы ведет к массовым беспорядкам

Массовые беспорядки, похожие на те, что прокатились по странам Европы и Ближнего Востока не минуют США, поскольку и здесь растет уровень безработицы среди молодежи, уверен мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

«У нас множество ребят, закончивших колледжи и не находящих работу. Подобное было в Каире. Подобное случилось в Мадриде. Мы бы не хотели бы подобных беспорядков здесь», — объяснил градоначальник Си-эн-эн.

«Общество не в восторге. Общество знает, что в стране что-то не в порядке», —ответил Блумберг на вопрос о возросшем уровне бедности в США. Согласно подсчетам статистического ведомства, в 2010 году уровень бедности достиг максимального показателя с 1993 года в 15,1%. Бедными в США считаются 46,2 миллиона человек, что на 2,6 миллиона превышает показатель 2009 года.

Безработица также является тревожным моментом —она достигла 9,1%, а по данным аналитиков, с учетом занятых на неполный рабочий день граждан этот показатель увеличивается до 16,2%. В августе 2011 года в экономике страны впервые с февраля 1945 года не появилось новых вакансий. В 20 штатах США уровень безработицы выше среднего по стране. Худшая в Неваде: 13,4% безработных.

«Урон поколению, которое не может найти работу, будет чувствоваться много и много лет», — полагает мэр Нью-Йорка и признает, что быстрого решения этой проблемы нет. По словам Майкла Блумберга, президент США Барак Обама «хоть имеет какие-то идеи» относительно снижения уровня безработицы.

Градоначальник имел в виду план стимулирования экономики размером в 447 млрд долларов, который призван оживить рынок труда.

Согласно плану, 10 штатов с самым высоким уровнем безработицы получат суммы до 35,4 млрд долларов в виде грантов на строительство инфраструктурных объектов, ремонт зданий, найм учителей и сотрудников спасательных служб, уточняет bfm.ru.