Италия не экономит на хлебе, молоке, кофе и газетах

За полтора месяца на фоне сильных "турбуленций" на итальянских финансовых рынках, ставших следствием спекуляций с высокой внешней задолженностью страны (почти два триллиона евро), Италия предпринимает "финансовые маневры", необходимые для коррекции бюджета. Очередные меры жесткой экономии, предусмотренные в окончательно одобренном законе правительства Сильвио Берлускони, вступили в силу 16 сентября, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сегодня на один процент - до 21 процента - поднялся налог на добавочную стоимость. Это распространяется почти на все виды товаров - от бензина до одежды, а также на ряд услуг. Цена не изменилась на хлеб, молоко и периодическую печать, не подорожало и кофе в барах.

Правительство надеется, что уже до конца года за счет повышения НДС в казну поступит 700 миллионов евро, а к концу 2012 года - более четырех миллиардов.

Кроме повышения НДС, меры экономии включают значительное сокращение финансирования госсектора, пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста у женщин до 65 лет, "налог солидарности" - дополнительный трехпроцентный налог на доходы, превышающие 300 тысяч евро в год. Как заявил сегодня президент влиятельной ассоциации предпринимателей Марко Вентури, меры экономии обойдутся итальянским семьям в целом в 33 миллиарда евро.