НАТО продолжает бомбить малую родину Каддафи

За 16 сентября авиация сил НАТО в Ливии совершила 121 самолетовылет, в том числе 43 с целью нанесения ударов, сообщает коммюнике военного командования Альянса.

Основные удары были сосредоточены на районе Сирта – родного города лидера Джамахирии Муамара Каддафи. Там поражены пять узлов командования и контроля вооруженных сил, верных полковнику, три радарных системы, четыре бронемашины, восемь ракетных установок. В районе Хуна уничтожены четыре зенитных орудия.

13 кораблей НАТО продолжают патрулировать побережье Ливии в рамках выполнения оружейного эмбарго. 16 сентября были опрошены экипажи 13 торговых судов для выяснения характера их груза.