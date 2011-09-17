Обладательница самых длинных ногтей мира попала в Книгу рекордов Гиннеса

45-летняя Крис Волтон, более известная под сценическим именем Графиня, попала в новую Книгу рекордов Гиннеса. Певица из Лас-Вегаса отрастила самые длинные в мире ногти за 18 лет.



Все ногти разной длины, а самый длинный - на большом пальце левой руки - достиг 91 сантиметра. Если сложить длину всех ногтей, то они вытянутся более чем на шесть метров. Никакой специальной диеты женщина не придерживается и уверяет, что обожает сладости.

"Некоторые пугаются, думая, что у меня в руках клубки змей. Но в основном люди реагируют на мои ногти позитивно, относясь к ним с юмором, как и я сама", - улыбается певица.

Графиня никому не доверяет уход за своим ногтями, и хотя не графское это дело, ухаживает за ними сама. На это уходит несколько часов в день и пять бутылочек лака. В остальном ее жизнь не отличается от жизни обычных людей, рассказывает РИА Новости.

Несмотря на свисающие гирляндами ногти, она уверяет, что полностью себя обихаживает, сама одевается, делает сложный макияж, может даже готовить и посылать текстовые сообщения по телефону трем внукам. "Я люблю свои ногти. Они мне ничуть не мешают. Наоборот, мне трудно представить, как я смогу жить без них", - утверждает певица.

В этом году она не только вошла в Книгу рекордов Гиннесса в раздел «уникальная красота», но и выпустила свой первый альбом "Феникс".