В результате оползня в Непале погибли 7 человек, 17 ранены

Оползень стал причиной гибели 7 человек в горной местности на западе Непала, еще 17 человек получили ранения. Шесть тел извлечены на поверхность, обнаружен еще один человек.



Оползень обрушился на деревню, накрыв девять жилых домов, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в 280 километрах к западу от столицы Непала Катманду, в регионе, который считается одним из самых бедных в стране.

Ежегодно в Непале в результате наводнений и оползней во время сезона дождей гибнут сотни человек. Сезон дождей длится в стране с июня по сентябрь.