В Финляндии впервые задержаны двое мужчин по подозрению в терроризме

В Финляндии по подозрению в терроризме задержаны двое мужчин. Это первое подобное дело в стране. По мнению властей, они причастны к формированию террористической группы и ее финансированию.



Подозреваемые находятся под стражей с 7 сентября, сообщает www.gazeta.ru. В ряде домов в Хельсинки и прилегающих районах прошли обыски, которые в итоги и привели к арестам. По информации ВВС, представители властей предполагают, что расследование займет продолжительное время. Имена задержанных, их возраст и национальность пока не сообщаются.