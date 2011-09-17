Всемирно известная фавела "Город Бога" в Рио-де-Жанейро получила собственный банк и валюту. Нововведение будет распространено в других бедных районах Рио-де-Жанейро.



Фавела (бедный район) "Город Бога" стала известна на весь мир благодаря одноименному фильму бразильского режиссера Фернанду Мейрелиса. Сегодняшняя жизнь местного насиления сильно отличается от показанного в фильме разгула насилия 60-80-х. В последние несколько лет власти Рио последовательно проводят политику вытеснения организованной преступности и вводят полицейское патрулирование в неблагополучных районах.

По информации РИА Новости, новая мера по организации собственного банка с "валютой" - своеобразными талонами для взаиморасчетов между жителями "Города Бога" - призвана уменьшить социальную напряженность и стать толчком к развитию малого бизнеса, в первую очередь, мелкой розничной торговли.