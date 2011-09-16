ПНС Ливии получил право представлять свою страну в ООН

Представители Переходного национального совета (ПНС) Ливии получили право представлять свою страну в Генеральной ассамблее ООН, об этом сообщает агентство Франс Пресс.



Эту резолюцию поддержали 114 стран, проголосовали против 17 стран, а еще 15 стран воздержались.



Ранее Франция и Великобритания заявили о своей поддержке предоставления новым властям Ливии места в Генассамблее ООН.



Переходный национальный совет (ПНС) был создан оппозицией этой страны в феврале в Бенгази, он был объявлен единственным легитимным органом власти в Ливии. ПНС признали около 60 стран, включая Россию.



В настоящее время в Ливии продолжаются боевые действия. До сих пор ничего не известно о судьбе бывшего лидера этой страны полковника Муамара Каддафи. СМИ сообщали, что часть его семьи бежала в Алжир. А сын Каддафи Саади находится в Нигере под домашним арестом.