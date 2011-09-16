МИД Швеции: Суд над Тимошенко - препятствие для евроинтеграции Украины

Глава МИД Швеции Карл Бильдт заявил в пятницу, что судебный процесс над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко препятствует интеграции Украины в Европу.



На пресс-конференции в рамках 8-й Ялтинской ежегодной встречи "Украина и мир: общие вызовы, общее будущее", министр иностранных дел Швеции сказал, что этот процесс проводится по законам, которых нет в других европейских странах и которые не должны существовать в Украине, если она хочет идти в Европу. Карл Бильдт подчеркнул: "Верховенство права очень важно с точки зрения евроинтеграции. Эта проблема на Украине есть, и ее надо решать. Одна из этих проблем - судебное разбирательство с Тимошенко", - цитирует главу МИД Швеции Интерфакс.



По словам Карла Бильдта, эта позиция была четко изложена президенту Украины Виктору Януковичу во время встречи с ним в пятницу в рамках Ялтинской встречи, при этом присутствовали и другие представители ЕС.



Мнение главы МИД Швеции поддержал и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле, который заявил на пресс-конференции в Ялте: "Если этот вопрос не будет решен, если Юлия Тимошенко действительно будет приговорена к тюремному сроку на основании правовых норм советских времен, 1962 года, то, несмотря на наше желание подписать соглашение об ассоциации Украины и ЕС, никто не может гарантировать, что парламенты стран-членов Евросоюза примут соответствующее решение".