В Сирте соратники Каддафи ведут бои не на жизнь, а на смерть

Войска Национального переходного совета Ливии начали атаку на родной город Каддафи Сирт и столкнулись с жестким сопротивлением. Войскам повстанцев удалось прорвать только первую линию обороны сторонников Каддафи.

В пятницу утром повстанцы начали масштабную операцию по штурму Сирта, направив силы на западную часть города. В бой ринулись 900 пикапов, на которых установлено вооружение, сообщает Росбалт.

Преданные Каддафи бойцы ожесточенно обороняют Сирт, используя мирных жителей в качестве живого щита. До настоящего момента последователи пламенного Муамара продолжают контролировать его родной Сирт, города Сабха и Бани Валид.

Переходный национальный совет Ливии обвиняет силы Каддафи в организации вокруг Сирта танкового кольца с целью помешать мирным жителям покинуть город. Каддафисты же, в свою очередь, убеждают ливийцев, что повстанческие войска состоят из исламистов и террористов.