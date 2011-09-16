СовБез ООН провел экстренное заседание в связи с напряженностью в Косово
16 сентября 2011, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]
Совет Безопасности ООН собрал экстренное заседание по поводу роста напряженности в Косово. В регионе резко увеличилось количество конфликтов между сербами и албанцами.
Этнические сербы, проживающие в Косово, отчаянно сопротивляются назначению албанцев на ответственные посты в таможне и полиции. В ходе стычек между сербами и албанцами уже погиб полицейский албанец, сообщает Радио Свобода.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун оценил обстановку в Косово как вызывающую крайнее беспокойство. Россия предложила принять заявление к диалогу между представителями разных этнических групп Косово, но оно не было одобрено.