СовБез ООН провел экстренное заседание в связи с напряженностью в Косово

Совет Безопасности ООН собрал экстренное заседание по поводу роста напряженности в Косово. В регионе резко увеличилось количество конфликтов между сербами и албанцами.

Этнические сербы, проживающие в Косово, отчаянно сопротивляются назначению албанцев на ответственные посты в таможне и полиции. В ходе стычек между сербами и албанцами уже погиб полицейский албанец, сообщает Радио Свобода.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун оценил обстановку в Косово как вызывающую крайнее беспокойство. Россия предложила принять заявление к диалогу между представителями разных этнических групп Косово, но оно не было одобрено.