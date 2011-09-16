Берлускони: я приглашал проституток только пообедать

Прокуратура Италии предъявила восьми гражданам обвинение в поставке юных проституток премьер-министру страны Сильвио Берлускони.

Платой за живой товар были выгодные контракты, престижная работа, разные услуги. Обвинение было предъявлено после следствия, длившегося три года. В городе Бари местным бизнесменом Джампаоло Тарантини была организована широкая сеть сексуальных услуг. Тарантини уже заключен под стражу в связи с предполагаемым получением от Берлускони восьмисот тысяч евро в обмен на лжесвидетельство в ходе расследования сети проституток, сообщает радио Свобода.

Сам же Берлускони говорит, что вечеринки с проститутками были не оргиями, а зваными обедами.