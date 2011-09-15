Впервые для массового посещения туристов открываются сады Ватикана

Впервые для массового посещения туристов Ватикан открывает свои сады, которые ранее были скрыты от посторонних глаз, об этом сообщил представитель Ватикана.



Сады занимают большую часть территории Ватикана - 44 га. Посетители смогут увидеть утопающие в цветах и зелени церкви, гроты, фонтаны, башни и древние стены, а также археологические памятники. Управляющий делами Ватикана кардинал Джованни Лайола сказал: "Папские сады - это место искусства и истории, и это, прежде всего, духовное место".



Стоимость тура по садам Ватикана обойдется в 12 евро. По маршруту внутри Ватикана специальные миниавтобусы на метановом экологичном топливе будут курсировать ежедневно кроме среды, воскресенья и праздников. Миниавтобусы будут снабжены аудио-гидом на пяти языках: итальянском, французском, английском, немецком и испанском. Совершать туры можно в утренние часы - с 8 до 13 часов.



Туристический маршрут будет проходить и по тем местам, где прогуливается Папа Римский, включая и грот Лурда, где понтифик часто молится, передает ИТАР-ТАСС.