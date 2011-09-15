Доклад ООН: детская смертность снизилась

Количество детей до 5 лет, умирающих каждый год, снизилось с 12 миллионов в 1990 году до 7,6 миллионов в прошлом году, сообщается в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения и Unicef.

Сейчас ежедневно от излечимых болезней умирает примерно 21 тысяча детей, сообщает msk.kp.ru, но прогресс в снижении детской смертности зафиксирован даже в самых бедных регионах. К примеру, детская смертность в африканских странах к югу от Сахары снизилась вдвое.

В первой пятерке стран, где зафиксировано наибольшее снижение детской смертности, Сьерра-Леоне, Нигер, Малави, Либерия, а также Восточный Тимор в Юго-Восточной Азии. По словам Йэна Петта, руководителя отдела здравоохранения в Unicef, своими успехами Сьерра-Леоне обязана решению правительства сделать бесплатными все медицинские услуги, оказываемые детям и матерям.

Около половины всех смертей детей до 5 лет в 2010 году пришлись на пять стран: Индию, Китай, Пакистан, Нигерию и Демократическую Республику Конго.

Наиболее уязвимы грудные дети. Более 40% смертей детей до 5 лет происходит в первый месяц жизни и более 70% - в первый год.

Снижению детской смертности способствует множество факторов, включая улучшение ухода за новорожденными, предотвращение и лечение детских болезней, более калорийное питание и чистая вода, иммунизация.



