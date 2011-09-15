Принц Гарри празднует 27-й день рождения

Принц Гарри, один из самых обаятельных и завидных женихов Аеликобритании, празднует сегодня день рождения. Рыжему королевичу исполняется 27 лет.

Полное имя принца - Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбеттен-Виндзор, он родился 15 сентября 1984 года в центре Лондона, в Паддингтоне, сообщает портал Pure People.

Гарри – наследник британского престола третьей очереди, после своего отца и старшего брата, принца Уильяма. Молодой человек пока не спешит жениться, хотя многие девушки из самых лучших семей Англии засматриваются на него.