Саркози и Кэмерон: визит в Ливию охраняют полицейские в джинсах

В Ливию в четверг прибыли с визитом Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Главы Франции и Великобритании собираются посетить Триполи и Бенгази. В Бенгази пока располагается администрация Национального переходного совета. Более 150 французских полицейских вылетели в Ливию для обеспечения безопасности визита президента Франции, сообщает агентство Росбалт.

Полицейские отправились на задание на добровольной основе, в штатской одежде – джинсах и кедах, с рюкзаками, в которых находятся 3 литра воды, 6 батончиков мюсли и боевая рация.

Основные сражения в Ливии закончились со взятием Триполи, но на юге и в центре страны еще идут бои. Всего в ходе гражданской войны погибли около 30 тысяч человек, 50 тысяч были ранены, 4 тысячи пропали без вести.