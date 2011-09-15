Французы возмущены: евреев выявляют с помощью мобильного телефона

Новая разработка Apple потрясла Францию: американская компьютерная компания начала распространение специального приложения для мобильных телефонов, называющегося бесхитростно "Еврей или нет?".

Продажи были приостановлены по требованию французской правозащитной организации SOS Racisme, которая заявила, что подобное приложение противоречит законам страны. В настоящий момент компания отзывает диковатое усовершенствование из своих магазинов во Франции, сообщает ВВС.

Однако за пределами Франции программка продолжает свободно продаваться. Самое забавное, что разработчик программы – еврей, который решил таким образом создать новое развлечение.