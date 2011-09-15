Массовые захоронения в Ливии нашел Красный Крест

Международный комитет Красного Креста заявил об обнаружении в Ливии массовых человеческих захоронений.

Недалеко от Триполи были найдены 12 братских могил, еще одна могила, в которой, по оценкам экспертов закопано более 120 тел, обнаружена в горах, сообщает Би-би-си.

Специалисты Красного Креста считают, что в могилах захоронены жертвы недавних конфликтов. Правозащитники предполагают тщательно обработать тела, чтобы их можно было опознать. Для этого в Ливию выехали судмедэксперты.