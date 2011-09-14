NASA показало проект новой ракеты для полетов космонавтов на Марс и на Луну

Американское космическое ведомство NASA обнародовало проект новой ракеты, которую планируется использовать для полетов космонавтов на Луну и на Марс.



Видеомакет и запуск космической ракеты Space Launch System (система космических запусков - SLS) можно увидеть на сайте NASA. Грузоподъемность системы будет составлять 70 метрических тонн, но конструкция предусматривает возможность увеличения этого параметра до 130 метрических тонн. Ракета-носитель сможет доставлять пилотируемые экспедиции за пределы околоземной орбиты.



SLS будет наиболее мощной со времен ракеты Сатурн-5, которая доставила космонавтов на Луну. Ее создание обошлось NASA более, чем в $10 млрд. В дизайне ракеты присутствуют элементы шаттлов.



Глава NASA Чарльз Фрэнк Болден сказал: "Мы инвестируем в технологии, помогающие жить и работать в космосе, которые создадут условия для того, чтобы человек попал на Марс, а также к астероидам".



Первый запуск ракеты планируется осуществить в 2017 году, об этом сообщает Agence France-Presse.