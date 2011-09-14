Бывший лидер Ливии полковник Муамар Каддафи обратился с призывом к Совету Безопасности ООН - защитить его родной город Сирт от "зверств сил НАТО".



В своем обращении полковник сказал: "Если Сирт будет брошен на произвол судьбы, то вам следует принять меры и вмешаться, чтобы предотвратить преступления".



Копия с текстом послания Муамара Каддафи Совбезу ООН оказалась на одном из сирийских телевизионных каналов.



По последним данным, в Сирте идут ожесточенные бои в районе пересохшего русла реки Эль-Вади аль-Ахмар. Представители Переходного национального совета Ливии (ПНС) наступают на город со стороны Харавы, расположенной в 50 километрах от Сирта. Наступление идет с севера, востока и юга, в операции используются танки, артиллерия и реактивные снаряды.



Однако батальоны, верные полковнику, пока успешно отражают удары противника и предпринимают контратаки, также сообщается, что среди защитников Сирта может оказаться и сам Муамар Каддафи, передает ИТАР-ТАСС.



Сегодня стало известно, что президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон намерены 15 сентября посетить столицу Ливии Триполи и провести там встречу с представителями ПНС.