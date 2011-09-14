В Нигере арестован сын Муамара Каддафи Саади

Представитель госдепартамента США Виктория Нуланд сообщила, что в Нигере арестован сын полковника Муамара Каддафи Саади и три генерала, приехавшие в страну вместе с ним.



По ее словам, все они, как и Саади Каддафи, находятся в правительственном доме приемов в Ниамее под домашним арестом. Пока Саади Каддафи охраняют силы безопасности Нигера.



Напомним, в минувшие выходные сын полковника пересек ливийско-нигерийскую границу и получил в Нигере политическое убежище, вместе с ним в Нигер прибыли три генерала, которые тоже попросили политическое убежище. В столицу Нигера Саади Каддафи прибыл на военно-транспортном самолете из города Агадес.



Ранее Интерпол объявил в международный розыск Муамара Каддафи, его сына Сейфа аль-Ислама и главы разведслужбы Абдуллы аль-Сенусси, а Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на их арест, передают Вести.ру.