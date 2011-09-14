ВОЗ предупреждает о распространении устойчивого к лекарствам туберкулеза

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о распространении туберкулеза в Европе, устойчивого к лекарствам, врачи утверждают, что ситуация тревожная.



Врач ВОЗ Октай Гозалов сообщил, что "никто в Европе на 100% не защищен от устойчивого к лекарствам туберкулеза". Ситуация в Европе "тревожная" и если власти не остановят эпидемию, то погибнуть могут тысячи человек.



По данным ВОЗ, более всего риску заболеть этим тяжелым заболеванием подвержены жители Восточной Европы – России, Украины и Азербайджана. А в Западной Европе самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Лондоне, где каждый год туберкулезом заболевают 3,5 тысячи человек, передает Associated Press.