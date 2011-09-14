В США опубликованы аудио записи Жаклин Кеннеди

В США опубликованы аудио записи cупруги 35-го президента США Джона Кеннеди - Жаклин.

Эксклюзивные права на секретные признания Жаклин Кенеди, которые она сделала спустя всего лишь несколько месяцев после убийства мужа, получил американский телеканал АВС. Понимая, что интервью могут содержать государственную тайну, Жаклин Кенеди распорядилась опубликовать их не ранее чем через 50 лет после своей смерти, то есть в 2044 году.



Но дочь Кэролайн, считает, что в год когда США отмечает 50 лет с момента избрания Джона Кеннеди в Белый Дом, можно открыть тайну. Серию интервью Жаклин Кеннеди дала известному историку, помощнику президента и другу семьи Артуру Шлезингеру. Восемь часов разговора содержат характеристики многих политических деятелей того времени, передает "Первый канал". Ожидалось, что экс-первая леди озвучит версии убийства супруга, но она в интервью не вспоминает об убийстве Джона Кеннеди. Зато в аудио записи есть много теплых слов в его адрес. Жаклин называет его добрым и честным, настоящим джентльменом.

Вдова Кенеди эмоционально говорила о Карибском кризисе 1962 года. Жаклин вспоминает, как случайно стала свидетелем экстренного совещания в Белом Доме. Обе страны готовились к войне, жены и дети большинства членов правительства были срочно эвакуированы из Вашингтона. Но первая леди упрашивала мужа остаться вместе с ним. После смерти Джона Кеннеди Жаклин дала всего три интервью. Она скончалась в 1994-м, так и не оставив мемуаров.