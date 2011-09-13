В Молдавии самолет из Ливии загрузили военным имуществом и оружием
13 сентября 2011, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]
В аэропорту столицы Молдавии Кишиневе приземлился ливийский самолет Ил-76, который прилетел из города Бенгази, чтобы забрать на борт военное имущество и оружие, закупленное у молдавской армии.
В распространенном сегодня пресс-релизе Минобороны Молдавии поясняется: "Ливийский самолет находится здесь по официальному разрешению молдавских властей, чтобы получить груз согласно подписанному контракту между министерством и латвийской компанией с офисом в городе Рига".
В документе также отмечается, что по этому контракту самолет сегодня будет загружен партией просроченных вооружений и имуществом с истекшим сроком годности молдавской армии. "Контракт является совершенно легальным, а список активов национальной армии, подлежащих продаже, утвержден постановлением парламента Молдавии от 30 июня 2001 года".
Кроме того, в молдавском военном ведомстве уточнили, что ливийский самолет покинет пределы Молдавии сегодня, во второй половине дня.
В военном министерстве добавили, что стоимость загруженной в самолет партии военного имущества не может быть разглашена, так как является коммерческой тайной, об этом сообщают Вести.ру.