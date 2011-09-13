В США 46,2 миллиона людей живут ниже черты бедности, об этом говорится в докладе Белого дома. Данные доклада основываются на исследованиях 2009 - 2010 годов.



Согласно докладу, показатель бедности в США стал рекордным за всю историю Америки, составив 15,1% от населения страны.



Как подчеркивается в докладе, причина роста количества бедных американцев связана со сложной экономической ситуацией. По данным доклада, число людей, не имеющих медицинской страховки в стране, приближается к 50 миллионам. Кроме того, по сравнению с 2009 годом средний доход американцев к 2010 году уменьшился на 2,3%, передает Reuters.