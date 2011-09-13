В столице Афганистана прогремел взрыв недалеко от посольства России

Во вторник в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв недалеко от посольства России, в настоящее время в этом районе раздается стрельба, заявил пресс-секретарь посольства Степан Аникеев.



Степан Аникеев рассказал: "Стрельба слышна примерно в километре от дипмиссии. Пока данных по нашим гражданам нет. Вообще, по жертвам и пострадавшим пока крайне условные данные, потому что до сих пор продолжается перестрелка", - цитирует пресс-секретаря Интерфакс.



По данным Associated Press, смертник взорвал машину рядом со зданием штаба пограничной полиции и городского управления дорожной полиции.



Напомним, ранее в Кабуле рядом с посольским кварталом прогремели минимум шесть взрывов. Несколько ракет были выпущены по зданию представительства НАТО и посольства США. Пока о пострадавших среди дипломатов ничего неизвестно. Среди местных жителей ранены не менее четырех человек. Ответственность за нападение взяли на себя талибы.

Сегодня арабское телевидение сообщило, что в район посольств в Кабуле проникли боевики движения "Талибан" с поясами смертников.