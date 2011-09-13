Наталья Гантимурова не вошла в число финалисток на конкурсе «Мисс Вселенная»

Наталья Гантимурова - «Мисс Россия — 2011» не вошла в число 16 финалисток конкурса «Мисс Вселенная». Финальное представление прошло накануне в Бразилии в городе Сан-Паулу.

Борьбу за звание первой красавицы планеты продолжат представительницы Франции, Косово, Колумбии, Китая, Анголы, Австралии, Пуэрто-Рико, Бразилии, Нидерландов, США, Украины, Панамы, Коста-Рики, Португалии, Филлипин и Венесуэлы, передает РИА Новости.

89 конкурсанток, представляющие разные страны мира, вышли на сцену, где узнали имена 15 финалисток.

Отметим, судьи выбрали финалисток по итогам предварительных соревнований 8 марта. Еще одна участница решающего этапа конкурса «Мисс Вселенная» выбрана по результатам зрительского голосования в сети Интернет.

Все 16 финалисток примут участие в дефиле в купальниках. Из них судьи конкурса отберут десять девушек, которые продолжат соревноваться и выйдут на сцену в вечерних платьях. В третьей части конкурса примут участие лишь пять красавиц. Им предстоит отвечать на вопросы судей.



По результатам этого последнего этапа будет выбрана победительница конкурса «Мисс Вселенная-2011».

Отметим, в финал вышла девушка из Украины.