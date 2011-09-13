Ураган «Катя» обрушился на Великобританию и Германию, есть жертвы

Тропический ураган «Катя» обрушился на Европу. В Великобритании после того, как «Катя» пересекла Атлантику более 10 тысяч домов остались без электричества. Шквальный ветер достигал скорости 130 километров в час. Прошли проливные дожди.

В результате стихии есть жертвы. Автомобильные трассы затоплены. Паромные компании отменили рейсы. Из-за упавших на железнодорожные пути деревьев прекратили движения поезда.

В Германии стихия буквально смыла с путей пригородный поезд. В этом инциденте пострадали пять человек. В некоторых городах страны выпал град размером с куриное яйцо. По прогнозам метеослужб, в ближайшие дни погода не улучшится. Сейчас «Катя» движется в направлении Латвии и Эстонии. Ураган потерял свою силу, но сохраняет опасность.