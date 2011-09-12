ASN Франции: инцидент на объекте ядерной промышленности исчерпан, опасности нет

Представители компании-оператора завода в Маркуле "Электрисите де Франс" пытаются минимизировать масштабы сегодняшней "атомной" аварии и говорят о "промышленном инциденте".





Инцидент на заводе по переработке ядерных отходов в Маркуле на юге Франции исчерпан, в результате взрыва плавильной печи погиб один человек, еще четверо получили травмы, один из раненых находится в тяжелом состоянии, говорится в сообщении Управления по ядерной безопасности (ASN) Франции.

Французские власти не будут проводить эвакуацию в районе объекта ядерной промышленности в Маркуле. Об этом сообщили сегодня в министерстве внутренних дел Франции. Не планируется также помещать в карантин сотрудников предприятия.

"Утечки радиации - ни внутри объекта, ни в окружающую среду - не произошло", - говорится в коммюнике МВД, уточняет ИТАР-ТАСС. Пострадавшие в результате ЧП четыре сотрудника "облучения на получили". Пожар, вспыхнувший после взрыва в печи по переработке слаборадиоактивных материалов, был оперативно локализован.