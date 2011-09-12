ASN Франции: инцидент на объекте ядерной промышленности исчерпан, опасности нет
12 сентября 2011, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
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12 сентября 2011, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
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