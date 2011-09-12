В Иране запущена АЭС «Бушер»

Международного агентства по атомной энергии. "В ночь на 4 сентября МАГАТЭ зарегистрировало АЭС "Бушер" как эксплуатируемую станцию", - сообщил президент "Атомстройэкспорта" Александр Глухов. По его словам, до конца года атомный энергоблок в Бушере может быть выведен на проектную мощность в 1000 мегаватт. А пока он работает лишь на 40 процентах от номинальной нагрузки.

Подготовка к физическому пуску станции началась еще в августе 2010 года, когда ядерное топливо, произведенное на Новосибирском заводе химконцентратов, завезли в реакторное отделение, а затем начали загружать непосредственно в реактор, пишет «Российская газета». Однако в феврале, по рекомендации российских специалистов, топливо из реактора было удалено для проведения дополнительных технических операций, что послужило причиной очередной задержки ввода АЭС в эксплуатацию.