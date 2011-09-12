В Таиланде ливни затопили курортный город Паттайя, много жертв (ВИДЕО)

В Таиланде улицы Паттайи после продолжительного проливного дождя превратились в реки. 15-часовой ливень подтопил первые этажи домов. Наполовину ушли под воду автомобили. Местные СМИ сообщают, что курортный город пострадал больше всех, Паттайя буквально ушла под воду. Власти королевства эвакуировали часть населенных пунктов.

По официальным данным, в результате наводнения в Таиланде погибшими считаются 80 человек, в том числе один гражданин Франции. Французский турист во время ливня решил покататься на горном велосипеде. О пострадавших среди российских туристов не сообщается.

Туристам рекомендовано временно отказаться от посещения национальных парков и водопадов страны. Впрочем, официального запрета пока не было. Ростуризм рекомендовал выезжающим в Таиланд знакомиться с прогнозом погоды перед покупкой тура.